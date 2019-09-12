2019-09-12T15:26:51+03:00
Политика

За минувшие сутки киевские силовики выпустили 60 боеприпасов по Спартаку, Ясиноватой, Трудовским и другим поселкам

Ольга ГОРДО
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ВСУ продолжает обстреливать ДНР. Фото: anna-news.infoВСУ продолжает обстреливать ДНР. Фото: anna-news.info
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Украинская армия продолжает игнортровать минские договоренности – интенсивность и стота обстрелов растут

За минувшие сутки армия Киева 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 60 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 60 единиц.

В СЦКК добавили, что под огнем украинских силовиков оказались: поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, район «Вольво-центра» на севере столицы, село Спартак к северу от города; Ясиноватая и прилегающие к ней поселки Крутая Балка, Минеральное и Каштановое; Горловка; Докучаевск, а также села Петровское, Октябрь, Ленинское на юге ДНР.

При обстрелах применялись: минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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