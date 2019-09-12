Ко Дню машиностроителя в Республике пройдет фото-конкурс с денежным призом

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-12T15:10:27+03:00

Для участия в конкурсе фотограф должен сначала подать пакет документов. Фото: vsednr.ru

Для участия в конкурсе нужно предоставить авторскую фотографию о машиностроительном комплексе Донбасса

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В преддверии празднования Дня машиностроителя в Республике стартует тематический фото-конкурс. Участники должны сделать снимок, который связан с машиностроительным комплексом Донбасса. А авторы трех лучших фотографий разделят между собой денежный приз. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

— Для участия в фото-конкурсе принимаются авторские фотоработы в цветном и черно-белом исполнении о машиностроительном комплексе Донбасса в формате А3, оформленные в рамках, — отметил начальник отдела машиностроения Александр Наконечный.

Фотография для конкурса должна не просто касаться тематики мероприятия, но также подходить под одну из 10 номинаций:

«Будни и праздники машиностроения»;

«Гордость машиностроения»;

«Изделия машиностроения»;

«История машиностроения»;

«Машиностроение вчера, сегодня, завтра»;

«Машиностроение в лицах»;

«Необычный ракурс машиностроения»;

«Профессия машиностроитель»;

«Рабочие будни машиностроения»;

«Машиностроение изнутри».

Участник может подать на конкурс любое количество фотографий, но победить он сможет только в одной из номинаций.

Результаты состязания фотографов станут известны 26 сентября на награждении.

ИСТОЧНИК KP.RU