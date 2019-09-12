Ко Дню машиностроителя в Республике пройдет фото-конкурс с денежным призом
В преддверии празднования Дня машиностроителя в Республике стартует тематический фото-конкурс. Участники должны сделать снимок, который связан с машиностроительным комплексом Донбасса. А авторы трех лучших фотографий разделят между собой денежный приз. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.
— Для участия в фото-конкурсе принимаются авторские фотоработы в цветном и черно-белом исполнении о машиностроительном комплексе Донбасса в формате А3, оформленные в рамках, — отметил начальник отдела машиностроения Александр Наконечный.
Фотография для конкурса должна не просто касаться тематики мероприятия, но также подходить под одну из 10 номинаций:
«Будни и праздники машиностроения»;
«Гордость машиностроения»;
«Изделия машиностроения»;
«История машиностроения»;
«Машиностроение вчера, сегодня, завтра»;
«Машиностроение в лицах»;
«Необычный ракурс машиностроения»;
«Профессия машиностроитель»;
«Рабочие будни машиностроения»;
«Машиностроение изнутри».
Участник может подать на конкурс любое количество фотографий, но победить он сможет только в одной из номинаций.
Результаты состязания фотографов станут известны 26 сентября на награждении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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