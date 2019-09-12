2019-09-12T11:48:44+03:00
Общество

В ноябре в Сочи высадят целую аллею из донецких роз

Инициаторы акции повезут в Сочи 50 кустов роз
Екатерина Сорока
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Акция «Розы Донецка – городам России» - это своеобразная благодарность регионам РФ, которые поддержали Донбасс в нелегкое военное время. Фото: ecogazeta.ruАкция «Розы Донецка – городам России» - это своеобразная благодарность регионам РФ, которые поддержали Донбасс в нелегкое военное время. Фото: ecogazeta.ru
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Патриотическая акция «Розы Донецка – городам России» продолжается. Следующий пункт на карте России, где высадят аллею из донецких роз, будет курортный город Сочи.

Уже в ноябре инициаторы акции повезут с собой в Сочи 50 кустов роз для высаживания. Об этом рассказала руководитель проекта Виктория Григорьева.

— Большая мечта – это посадить розы на Дальнем Востоке. С одной стороны чтобы на карте России появился венок из Донецких роз. А с другой – чтобы каждый человек, который был делом и помыслом вместе с нами (то есть Республикой), он должен почувствовать, что мы ему благодарны, — рассказала о своих планах Виктория Григорьева.

Напомним, что акция «Розы Донецка – городам России» появилась еще в 2015 году. С этого времени инициаторы проекта регулярно ездят по городам Российской Федерации и высаживают в них целые цветочные аллеи из донецких роз.

В акции уже поучаствовало семь городов России, а именно: Кисловодск, Ставрополь, Ростов-на-Дон, Москва, Санкт-Петербург и совсем недавно цветочные аллеи еще высадили в Грозном и Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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