В ноябре в Сочи высадят целую аллею из донецких роз
Патриотическая акция «Розы Донецка – городам России» продолжается. Следующий пункт на карте России, где высадят аллею из донецких роз, будет курортный город Сочи.
Уже в ноябре инициаторы акции повезут с собой в Сочи 50 кустов роз для высаживания. Об этом рассказала руководитель проекта Виктория Григорьева.
— Большая мечта – это посадить розы на Дальнем Востоке. С одной стороны чтобы на карте России появился венок из Донецких роз. А с другой – чтобы каждый человек, который был делом и помыслом вместе с нами (то есть Республикой), он должен почувствовать, что мы ему благодарны, — рассказала о своих планах Виктория Григорьева.
Напомним, что акция «Розы Донецка – городам России» появилась еще в 2015 году. С этого времени инициаторы проекта регулярно ездят по городам Российской Федерации и высаживают в них целые цветочные аллеи из донецких роз.
В акции уже поучаствовало семь городов России, а именно: Кисловодск, Ставрополь, Ростов-на-Дон, Москва, Санкт-Петербург и совсем недавно цветочные аллеи еще высадили в Грозном и Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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