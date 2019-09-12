ДРГ установила взрывчатку на рельсах в районе Мушкетово
Под железнодорожным полотном в районе станции «Мушкетово» обнаружена взрывчатка. Самодельное взрывное устройство обезврежено. Об этом сообщает МГБ ДНР.
- В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, 11 сентября МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железно-дорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово», — говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что подрыв устройства планировался во время прохождения поезда и привел бы к разрушению полотна в районе «стрелки» и, как следствие, поезд пошел бы под откос. Совместно с МВД ДНР и МЧС ДНР, СВУ обезврежено и направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ДНР для дальнейшего изучения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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