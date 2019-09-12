2019-09-12T10:12:04+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 12 сентября ожидается малооблачный день, температура до +28

Синоптики прогнозируют в четверг 12 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Сентябрь в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваСентябрь в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 12 сентября будет колебаться от +6 градусов ночью до +28 днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 11 сентября до 21.00 12 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 23-25 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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