Погода на день в Луганске: 12 сентября ожидается малооблачный день, температура до +28
Температура воздуха в ЛНР 12 сентября будет колебаться от +6 градусов ночью до +28 днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 11 сентября до 21.00 12 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 23-25 градусов днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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