МВД просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП на дороге к КПП «Успенка»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-12T12:16:28+03:00

По данным спасателей ДТП произошло на трассе на въезде в город со стороны села Жукова балка. Фото: otyrar.kz

В ДТП погибли четыре взрослых и годовалый ребенок

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Министерство внутренних дел Республики сейчас занимается поиском свидетелей смертельного ДТП на дороге к контрольно-пропускному пункту «Успенка».

— Стражи порядка обращаются к гражданам, ставшим свидетелями указанного происшествия, либо располагающим какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, с призывом незамедлительно сообщить об этом, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Любая информация может помочь стражам порядка установить обстоятельства происшествия. Поэтому свидетелям, которые располагают какой-либо информацией о происшествии, стоит обратиться по телефонам (071) 303 91 57 или короткий номер 102.

Напомним, что 7 сентября на трассе «Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка» в Амвросиевском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузового автомобиля «DAF» и легковушки «Таврия» погибло четыре взрослых и годовалый ребенок. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU