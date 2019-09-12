Погода в Донецке на день: 12 сентября в городе ожидается ясный погожий день, до + 28

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-12T09:27:12+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг 12 сентября еще по-летнему жарко, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 12 сентября ожидается ясный день, без осадков.

- Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 06:01, закат – 18:48, долгота дня 12 часов 47 минута.

По народному календарю в этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU