Украина целенаправленно стреляла по сотрудникам МЧС, препятствуя тушению пожара
Три сотрудника МЧС ДНР получили ранения различной степени тяжести в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня в 15:10 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание, — говорится в заявлении СЦКК.
Ранее сегодня сообщалось, что в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
- Во время тушения пожара начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций Вооруженных формирований Украины. Вследствие обстрела пострадало трое спасателей, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, — уточнили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU