2019-09-11T18:29:15+03:00
Политика

Украина целенаправленно стреляла по сотрудникам МЧС, препятствуя тушению пожара

Один из спасателей в тяжелом состоянии, у двоих ранения средней степени
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Спасатели были ранены при исполнении служебных обязанностей.Спасатели были ранены при исполнении служебных обязанностей.Фото: Илья Богатиков
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Три сотрудника МЧС ДНР получили ранения различной степени тяжести в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 15:10 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание, — говорится в заявлении СЦКК.

Ранее сегодня сообщалось, что в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

- Во время тушения пожара начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций Вооруженных формирований Украины. Вследствие обстрела пострадало трое спасателей, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, — уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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