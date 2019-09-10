2019-09-10T21:03:53+03:00
Общество

В Стаханове двое мужчин избили старушку и отобрали все ее сбережения

Преступников арестовали и приговорили к восьми годам тюрьмы
Екатерина Сорока
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Действия преступников проходят по статье 181, части третьей Уголовного кодекса ЛНР (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Фото: riastrela.ruДействия преступников проходят по статье 181, части третьей Уголовного кодекса ЛНР (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Фото: riastrela.ru
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2 марта в Стаханове двое мужчин в пьяном состоянии проникли в дом пенсионерки, избили ее и забрали все накопленные сбережения. А сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР сообщили, что преступников все же поймали и приговорили к восьми годам тюремного заключения

— В ходе судебного следствия установлено, что 2 марта текущего года подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступив в преступный сговор и подыскав орудия преступления, проникли в дом потерпевшей, где применяя деревянные палки, нанесли потерпевшей (1936 года рождения) множественные удары по различным частям тела, причинив различные телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Под угрозами преступников бабушка все же отдала им свои сбережения – 10 847 рублей.

— Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, а также учитывая обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимых виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией всего имущества, — добавили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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