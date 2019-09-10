2019-09-10T19:58:32+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ ранения получили два жителя Старомихайловки

Украинские военные открыли огонь по окраине Донецка в начале седьмого вечера
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.akcenty.com.uaФото: amp.akcenty.com.ua
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Сегодня в 18.40 солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по окраине Донецка. В результате обстрела поселка Старомихайловка ранен мирных житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела ранения получили жители поселка – мужчина и женщина. Также зафиксировано повреждение кровли жилого дома по улице Комарова, 16. Характер ранений пострадавших и более подробная информация по повреждениям уточняется, - сообщили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 200 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 184 единицы, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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