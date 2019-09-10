В результате обстрела ВСУ ранения получили два жителя Старомихайловки
Сегодня в 18.40 солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по окраине Донецка. В результате обстрела поселка Старомихайловка ранен мирных житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В результате обстрела ранения получили жители поселка – мужчина и женщина. Также зафиксировано повреждение кровли жилого дома по улице Комарова, 16. Характер ранений пострадавших и более подробная информация по повреждениям уточняется, - сообщили в СЦКК.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 200 боеприпасов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 184 единицы, - говорится в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU