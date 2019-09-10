В ВСУ недостача бензина больше чем на миллион гривен
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в 53-й бригаде вооруженных формирований Украины прошла проверка, в ходе которой была выявлена недостача бензина и четырех военных грузовиков.
- В ходе проверки комиссия обнаружила незаконное списание четырёх грузовиков, якобы сгоревших на стоянке из-за проблем с проводкой, а также недостачу бензина на сумму 1 миллион 300 тысяч гривен. Командир бригады собирает деньги с командиров батальонов и рот для урегулирования конфликта, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что следующую проверку планируют устроить в 56 бригаде ВФУ.
- По данным разведки, командир 21-го мотопехотного батальона пытался заставить командира взвода огневой поддержки принять шесть украденных автомобилей ГАЗ-66. Подчинённый отказался её принимать и подался в бега, его разыскивают, - рассказали в НМ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU