2019-09-10T19:27:21+03:00
Политика

В ВСУ недостача бензина больше чем на миллион гривен

Пропали и четыре грузовика
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lenta.uaФото: lenta.ua
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в 53-й бригаде вооруженных формирований Украины прошла проверка, в ходе которой была выявлена недостача бензина и четырех военных грузовиков.

- В ходе проверки комиссия обнаружила незаконное списание четырёх грузовиков, якобы сгоревших на стоянке из-за проблем с проводкой, а также недостачу бензина на сумму 1 миллион 300 тысяч гривен. Командир бригады собирает деньги с командиров батальонов и рот для урегулирования конфликта, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что следующую проверку планируют устроить в 56 бригаде ВФУ.

- По данным разведки, командир 21-го мотопехотного батальона пытался заставить командира взвода огневой поддержки принять шесть украденных автомобилей ГАЗ-66. Подчинённый отказался её принимать и подался в бега, его разыскивают, - рассказали в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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