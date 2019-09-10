14 сентября в Алчевске выступят Катя Лель и группа «Братья Грим»
Об этом сообщили в администрации города.
Фото: videootzyvy.ru
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Российские эстрадные исполнители Катя Лель и группа «Братья Грим» выступят в Алчевске. Об этом сообщили в администрации города.
Концерт в честь Дня города пройдет 14 сентября на площади Советской. Начало в 18.00.
Праздник закончится праздничным фейерверком.
Катя Лель - российская эстрадная певица. Запомнилась поклонникам исполнением песен, которые не раз появлялись на первых местах музыкальных чартов России.
Группа «Братья Грим» - Российская поп-рок-группа. Создана близнецами Борисом и Константином Бурдаевыми. Знаменита песней «Хлопай ресницами и взлетай».
ИСТОЧНИК KP.RU