14 сентября в Алчевске выступят Катя Лель и группа «Братья Грим»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-10T15:38:58+03:00

Об этом сообщили в администрации города.

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Российские эстрадные исполнители Катя Лель и группа «Братья Грим» выступят в Алчевске. Об этом сообщили в администрации города.

Концерт в честь Дня города пройдет 14 сентября на площади Советской. Начало в 18.00.

Праздник закончится праздничным фейерверком.

Катя Лель - российская эстрадная певица. Запомнилась поклонникам исполнением песен, которые не раз появлялись на первых местах музыкальных чартов России.

Группа «Братья Грим» - Российская поп-рок-группа. Создана близнецами Борисом и Константином Бурдаевыми. Знаменита песней «Хлопай ресницами и взлетай».

ИСТОЧНИК KP.RU