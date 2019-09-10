2019-09-10T16:37:24+03:00
Политика

Командир 72-й бригады ВСУ организовал бутафорные позиции для съемок постановочных телерепортажей

Таким образом, полковник Богомолов хочет скрыть недостатки в материально-техническом обеспечении
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: inforesist.orgФото: inforesist.org
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Бригады вооруженных формирований Украины испытывают недостатки в материально-техническом обеспечении. Один из командиров проявил талант импровизации и создал бутафорные позиции для съемок постановочных телерепортажей.

С целью сокрытия нечеловеческих условий размещения военнослужащих от вышестоящего командования командир бригады полковник Артем Богомолов отдал указания на оборудование образцово-показательной позиции в районе населенного пункта Новоалександровка, – офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме этого, Богомолов договорится с телеканалом «1+1» о регулярных съемках.

- По договоренности с редактором «ТСН» комбриг организовал съемки репортажа о позициях соединения. Таким образом он пытается отчитаться перед вышестоящим командованием и скрыть недостатки, выявленные комиссией главного управления МТО вооруженных сил Украины, - сообщил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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