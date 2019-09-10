Украинские боевики стянули гаубицы и бронетехнику к линии разграничения в ЛНР
Солдаты украинских вооруженных формирований стянули к линии разграничения на Луганщине гаубицы и бронетехнику. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Нашей разведкой отмечено размещение буксируемой гаубицы в районе населенного пункта Криничное, бронированной разведывательно-дозорной машины в населенном пункте Светлодарск из состава 30-й бригады, пяти боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Новоалександровка, - сказал он.
Кроме этого Филипоненко отметил обнаружение трех боевых машин пехоты в непосредственной близости от жилых домов в районе населенного пункта Новозвановка, а также бронированной ремонтно-эвакуационной машины в населенном пункте Александрополье из состава 72-й бригады.
Командование 72-й бригады ВСУ продолжает дооборудование позиций в районе Новоалександровки, что подтверждается представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU