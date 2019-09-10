2019-09-10T15:08:11+03:00
Политика

Украинские боевики стянули гаубицы и бронетехнику к линии разграничения в ЛНР

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sm-news.ruФото: sm-news.ru
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Солдаты украинских вооруженных формирований стянули к линии разграничения на Луганщине гаубицы и бронетехнику. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой отмечено размещение буксируемой гаубицы в районе населенного пункта Криничное, бронированной разведывательно-дозорной машины в населенном пункте Светлодарск из состава 30-й бригады, пяти боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Новоалександровка, - сказал он.

Кроме этого Филипоненко отметил обнаружение трех боевых машин пехоты в непосредственной близости от жилых домов в районе населенного пункта Новозвановка, а также бронированной ремонтно-эвакуационной машины в населенном пункте Александрополье из состава 72-й бригады.

Командование 72-й бригады ВСУ продолжает дооборудование позиций в районе Новоалександровки, что подтверждается представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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