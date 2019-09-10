По историческим местам Донецка запустят пешие экскурсии

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-10T18:36:13+03:00

Экскурсии будут абсолютно бесплатными, как для школьников, так и гостей города

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С 12 сентября в центре Донецка будут работать экскурсионные группы по культурно-историческим местам города. Экскурсии будут абсолютно бесплатными, как для школьников, так и гостей города. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель генерального директора Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Рязанцева.

— Надеемся, что пешеходная экскурсия «Память о прошлом храним!» позволит сохранить преемственность поколений, активизировать интерес к истории родного края, жизни людей, внесших значительный вклад в освобождение Донецкого края в годы Великой Отечественной войны, и по-новому увидеть любимый город, его памятные места, архитектуру и улицы, — отметила Татьяна Рязанцева.

Экскурсии будут проводиться в течение двух месяцев с четверга по воскресенье. После чего проект приостанавливается до весны следующего года.

Попасть на экскурсию можно только по записи. Для этого нужно связаться по электронной почте с администрацией краеведческого музея (drkm-official@yandex.ru) или забронировать места по телефону: (071) 314-01-10, (071) 311-33-51.

ИСТОЧНИК KP.RU