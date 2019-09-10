Прямой железнодорожный рейс из ДНР в Москву и Санкт-Петербург пока невозможен
Глава Республики Денис Пушилин пообещал, что в скором времени с железнодорожного вокзала Донецка начнут ходить поезда по прямым рейсам в Москву и Санкт-Петербург. Но это невозможно, пока министерство транспорта не решит ряд организационных вопросов. Об этом Первому Республиканскому телеканалу рассказал директор департамента железнодорожного транспорта Антон Ботнарев.
- Запуск прямого беспересадочного пассажирского движения проработан министерством транспорта, разрабатываются мероприятия, все необходимые положения. Мы делаем всё возможное, чтобы максимально ускорить данный процесс, - рассказал Антон Ботнарев.
План прямого рейса в Москву или Санкт-Петербурга находится только на бумагах. Министерству транспорта в ближайшее время предстоит, как минимум:
- разработать прямой маршрут, по имеющимся железнодорожным путям;-
- организовать процедуру прохождения таможенного контроля;
- оборудовать поезда по российским стандартам.
Но, а пока жителям Республики обещают, что путешествие в поезде в Россию будет в разы комфортнее в отличие от автобусов.
В обновленном поезде можно будет удобно лечь, чтобы поспать, и даже зарядить свой телефон. При этом стоимость билета на такой поезд, будет примерно такая же, как в рейсовом автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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