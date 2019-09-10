2019-09-10T17:40:12+03:00
Общество

Прямой железнодорожный рейс из ДНР в Москву и Санкт-Петербург пока невозможен

В министерстве транспорта Республики прокомментировали возможность запуска поездов в этих направлениях
Екатерина Сорока
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В министерстве обещают, что на прохождение таможенного контроля в поезде будет потрачено в разы меньше времени. Фото: dnr-news.comВ министерстве обещают, что на прохождение таможенного контроля в поезде будет потрачено в разы меньше времени. Фото: dnr-news.com
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Глава Республики Денис Пушилин пообещал, что в скором времени с железнодорожного вокзала Донецка начнут ходить поезда по прямым рейсам в Москву и Санкт-Петербург. Но это невозможно, пока министерство транспорта не решит ряд организационных вопросов. Об этом Первому Республиканскому телеканалу рассказал директор департамента железнодорожного транспорта Антон Ботнарев.

- Запуск прямого беспересадочного пассажирского движения проработан министерством транспорта, разрабатываются мероприятия, все необходимые положения. Мы делаем всё возможное, чтобы максимально ускорить данный процесс, - рассказал Антон Ботнарев.

План прямого рейса в Москву или Санкт-Петербурга находится только на бумагах. Министерству транспорта в ближайшее время предстоит, как минимум:

- разработать прямой маршрут, по имеющимся железнодорожным путям;-

- организовать процедуру прохождения таможенного контроля;

- оборудовать поезда по российским стандартам.

Но, а пока жителям Республики обещают, что путешествие в поезде в Россию будет в разы комфортнее в отличие от автобусов.

В обновленном поезде можно будет удобно лечь, чтобы поспать, и даже зарядить свой телефон. При этом стоимость билета на такой поезд, будет примерно такая же, как в рейсовом автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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