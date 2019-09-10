2019-09-10T12:56:53+03:00
Общество

Чемпионат «Донбасс патриот – трофи» станет в ДНР ежегодным

Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
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Ко Дню освобождения Донбасса он немецко-фашистских захватчиков в поселке Благодатное, что в Амвросиевском районе Республики, проходил чемпионат «Донбасс патриот – трофи».

- Подобного формата у нас еще не было. Для нас это был своеобразный эксперимент, своеобразная проба, и скажу, что все получилось! Волновались, переживали. Но однозначно – у нас получилось, - сказал луганским журналиста Глава ДНР Денис Пушилин. - Я имел возможность пообщаться и со спортсменами, и с болельщиками – всем все понравилось. Значит, нам нужно дальше набирать обороты.

Денис Владимирович отметил, что такой чемпионат будет проводится в Республике ежегодно.

- Мы планируем такие соревнования сделать традиционными ко Дню освобождения Донбасса. Возможно, будут еще какие-то промежуточные этапы, например весной. Но это пока в тестовом варианте, - заявил Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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