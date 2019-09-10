Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской
Сегодня прошла встреча инженеров Луганской Народной Республики и Украины. Обсуждался план и график начала строительства моста.
- В ходе встречи украинская сторона не дала точный ответ начала восстановления моста, но провела работы по расширению дороги к месту разлома сооружения, - рассказали представители ЛНР.
Тем временем, Республика активно готовится к ремонту, строители приступили к новому этапу – восстановлению повреждённой металлической арки, начать работы планируют 10 сентября. Рабочие подвезли всё необходимое оборудование.
– Будет подготовка к наложению усиливающих листов, мы начнём с поперечной балки. Будем работать по секторам, чтобы не препятствовать прохождению людей через мост, – рассказал директор предприятия «Строитель – ЛТД» Олег Подольский.
ИСТОЧНИК KP.RU