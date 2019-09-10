2019-09-10T20:34:35+03:00
Политика

Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской

Это единственный пункт пропуска на линии разграничения между ЛНР и Украиной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: thepiratebay3.orgФото: thepiratebay3.org
Изменить размер текста:

Сегодня прошла встреча инженеров Луганской Народной Республики и Украины. Обсуждался план и график начала строительства моста.

- В ходе встречи украинская сторона не дала точный ответ начала восстановления моста, но провела работы по расширению дороги к месту разлома сооружения, - рассказали представители ЛНР.

Тем временем, Республика активно готовится к ремонту, строители приступили к новому этапу – восстановлению повреждённой металлической арки, начать работы планируют 10 сентября. Рабочие подвезли всё необходимое оборудование.

– Будет подготовка к наложению усиливающих листов, мы начнём с поперечной балки. Будем работать по секторам, чтобы не препятствовать прохождению людей через мост, – рассказал директор предприятия «Строитель – ЛТД» Олег Подольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Стаханове двое мужчин избили старушку и отобрали все ее сбережения
В результате обстрела ВСУ ранения получили два жителя Старомихайловки
В ВСУ недостача бензина больше чем на миллион гривен
По историческим местам Донецка запустят пешие экскурсии
Прямой железнодорожный рейс из ДНР в Москву и Санкт-Петербург пока невозможен
Командир 72-й бригады ВСУ организовал бутафорные позиции для съемок постановочных телерепортажей
14 сентября в Алчевске выступят Катя Лель и группа «Братья Грим»
Украинские боевики стянули гаубицы и бронетехнику к линии разграничения в ЛНР
Информация о найденной возле республиканской детской больницы в Донецке взрывчатке оказалась фейковой
"Три дня без войны": дети Донбасса смогут бесплатно побывать в Питере
Чемпионат «Донбасс патриот – трофи» станет в ДНР ежегодным
В жилых домах Донбасса обнаружены зенитки, бронемашины и танки ВСУ
Украинские военные выпустили по ДНР 184 боеприпаса
ВСУ обстреляли Логвиново и Калиново в ЛНР
Погода в Донецке на неделю: Следующие шесть дней будет тепло и без осадков
После зверского обстрела из артиллерии ВСУ в Коминтерново загорелся дом на улице Ахматовой
В центре Донецка снова обнаружили «бомбу» - теперь возле республиканской детской больницы
Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки
За выходные дни на дорогах ДНР погибли шесть жителей