Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 20:34 2019-09-10T20:34:35+03:00

Это единственный пункт пропуска на линии разграничения между ЛНР и Украиной

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Сегодня прошла встреча инженеров Луганской Народной Республики и Украины. Обсуждался план и график начала строительства моста.

- В ходе встречи украинская сторона не дала точный ответ начала восстановления моста, но провела работы по расширению дороги к месту разлома сооружения, - рассказали представители ЛНР.

Тем временем, Республика активно готовится к ремонту, строители приступили к новому этапу – восстановлению повреждённой металлической арки, начать работы планируют 10 сентября. Рабочие подвезли всё необходимое оборудование.

– Будет подготовка к наложению усиливающих листов, мы начнём с поперечной балки. Будем работать по секторам, чтобы не препятствовать прохождению людей через мост, – рассказал директор предприятия «Строитель – ЛТД» Олег Подольский.

ИСТОЧНИК KP.RU