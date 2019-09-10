2019-09-10T11:41:25+03:00
Политика

В жилых домах Донбасса обнаружены зенитки, бронемашины и танки ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: cont.wsФото: cont.ws
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Вооруженные формирования Украины продолжают располагать технику вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса.

- Нашей разведкой отмечается военная техника и вооружение ВСУ, размещенные в нарушение Минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов, - рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

В жилых домах Донбасса обнаружены зенитки, бронемашины и танки вооруженных формирований Украины.

В поселке Максмильяновка под Марьинкой, украинские силовики разместили танк и одну зенитную установку, в поселке Луганское к югу-западу от столицы Республики – зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и три БМП, а в поселках Новобахмутовка, Сухая Балка и Новгородское к северу от Ясиноватой находятся шесть бронетранспортеров и БМП, - сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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