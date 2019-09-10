Украинские военные выпустили по ДНР 184 боеприпаса

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-10T11:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 200 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 184 единицы, - говорится в сообщении ведомства.

Украинская армия вела огонь по донецкому, мариупольскому и горловскому направлениям.

- Под огнем ВСУ оказались поселок Александровка на западе Донецка, район донецкого аэропорта на севере столицы, село Спартак к северу от города, село Крутая Балка к северу от Ясиноватой, Докучаевск, а также села Стыла, Петровское, Новая Марьевка и Коминтерново на юге ДНР, - сказали в СЦКК.

В Совместном центре отметили, что при обстрелах применялась артиллерия калибром 122 миллиметровые, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

- Количество выпущенных боеприпасов калибра менее 12,7 миллиметров в сводке не учитывается, - подчеркнули в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU