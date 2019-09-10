ВСУ обстреляли Логвиново и Калиново в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-10T11:24:39+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Калиново, - говорится в сообщении СЦКК.

Украинские военные вели стрельбу по этим поселкам из различного вооружения.

- Огонь велся из 82-миллиметрового миномета, орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия, - рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU