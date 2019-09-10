Погода в Донецке на неделю: Следующие шесть дней будет тепло и без осадков
На этой неделе лето продолжается. Следующие шесть дней на улице будет тепло. Воздух прогреется до 27 градусов тепла. Кроме небольшого ветра, осадков на этот период не предвидится. Об этом 9 сентября сообщили в МЧС ДНР.
— В Донецкой Народной Республике на текущей неделе без осадков. Температура воздуха: ночью плюс 10 – 15 градусов, днем плюс 22 – 27 градусов, — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что на улице все еще по-летнему тепло, можно заметить, как постепенно подкрадывается осень. Так, на прошлой неделе, температура в дневное время достигала 30 градусов тепла. На этой неделе уже – 27 градусов.
Синоптики прогнозируют, что с этой недели в городе начнет постепенно холодать. И в следующий понедельник температура воздуха упадет аж до 20 – 21 градуса выше нуля. И уже скоро начнутся дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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