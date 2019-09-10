Погода в Донецке на неделю: Следующие шесть дней будет тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-10T10:09:01+03:00

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На этой неделе лето продолжается. Следующие шесть дней на улице будет тепло. Воздух прогреется до 27 градусов тепла. Кроме небольшого ветра, осадков на этот период не предвидится. Об этом 9 сентября сообщили в МЧС ДНР.

— В Донецкой Народной Республике на текущей неделе без осадков. Температура воздуха: ночью плюс 10 – 15 градусов, днем плюс 22 – 27 градусов, — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что на улице все еще по-летнему тепло, можно заметить, как постепенно подкрадывается осень. Так, на прошлой неделе, температура в дневное время достигала 30 градусов тепла. На этой неделе уже – 27 градусов.

Синоптики прогнозируют, что с этой недели в городе начнет постепенно холодать. И в следующий понедельник температура воздуха упадет аж до 20 – 21 градуса выше нуля. И уже скоро начнутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU