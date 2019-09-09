Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки
- На территории заброшенного дома в поселке Троицкое дети нашли ящики с взрывоопасными предметами, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. – Во время обследования дома и прилегающий территории сотрудники полиции обнаружили 20 килограммов пластида, 30 магазинов с патронами калибра 5,45, 400 патронов 7,62, 60 гранат ВОГ-25.
Также на территории дома полицейские обнаружили три установленные на растяжках гранаты Ф-1. Трагедию удалось избежать лишь по воле провидения. Вряд ли кто-то из мальчишек выжил, сдетонируй этот опасный схрон с боеприпасами и взрывчаткой.
Кстати, выяснилось, что опасный схрон принадлежит третьей механизированной роте 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU