Возле пластида были растяжки с гранатами: в Донбассе дети нашли двадцать килограммов мощной взрывчатки

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-09T20:57:43+03:00

Пластид удобен для подрыва различных строительных конструкций, поэтому его часто используют диверсанты. Фото: mil.huanqiu.com

Изменить размер текста: A A

- На территории заброшенного дома в поселке Троицкое дети нашли ящики с взрывоопасными предметами, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. – Во время обследования дома и прилегающий территории сотрудники полиции обнаружили 20 килограммов пластида, 30 магазинов с патронами калибра 5,45, 400 патронов 7,62, 60 гранат ВОГ-25.

Также на территории дома полицейские обнаружили три установленные на растяжках гранаты Ф-1. Трагедию удалось избежать лишь по воле провидения. Вряд ли кто-то из мальчишек выжил, сдетонируй этот опасный схрон с боеприпасами и взрывчаткой.

Кстати, выяснилось, что опасный схрон принадлежит третьей механизированной роте 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU