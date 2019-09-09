За выходные дни на дорогах ДНР погибли шесть жителей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-09T18:48:24+03:00

В аварии возле Амвросиевки, где погибли пять человек, от «Запорожца» осталась только груда металла. Фото: Пресс-служба УГАИ МВД

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Минувшие выходные дни в Республике стали, пожалуй, самыми кровавыми за последние несколько месяцев. Причем люди гибли и получали ранения не от обстрелов украинских военных.

Сегодня в пресс-службе управления ГАИ МВД обнародовали печальную статистику и рассказали о наиболее резонансных происшествиях на дорогах. Всего за два дня – 7-8 сентября - совершено 14 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек погибли, 20 получили травмы. Зарегистрировано 8 автопроисшествий без пострадавших.

- 7 сентября около 16.00 часов в Амвросиевском районе на автодороге «Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка»» на въезде в Амвросиевку произошло столкновение автомобилей «ЗАЗ-110307-40» и автомобиля «DAF FT 95XF480» с полуприцепом, - сообщили в УГАИ. - В результате 46-летний водитель и четыре пассажира автомобиля «ЗАЗ-110307-40», среди которых полуторагодовалый ребенок, скончались на месте от полученных травм.

Другое происшествие, сопровождавшемся гибелью, произошло 8 сентября в Пролетарском районе Донецка на автодороге «Донецк-Моспино». Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ 21104» и «ВАЗ 2101».

- После столкновения автомобиль «ВАЗ 2101» выехал за пределы проезжей части влево по ходу своего движения, где опрокинулся, - рассказали подробности в УГАИ. - В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ 21104» получили телесные повреждения, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» от полученных травм скончался на месте происшествия.

После столкновения на дороге между донецком и Моспино автомобиль «ВАЗ 2101» опрокинулся, водитель погиб. Фото: Пресс-служба УГАИ МВД

В этот же день в Куйбышевском районе Донецка в районе «Дурной балки» водитель автомобиля «DAEWOO LANOS», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ЗИЛ». После столкновения автомобиль «ЗИЛ» выехал за пределы проезжей части вправо по ходу своего движения, где произошло опрокидывание кузова авто. В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.

Кстати, за два выходных дня сотрудники ГАИ отстранили от управления транспортными средствами 44 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU