С 10 сентября без воды останутся четыре района Донецка

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-09T17:52:49+03:00

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В пресс-службе предприятия «Вода Донбасса» сегодня сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ в городе Донецке на водоводе № 7 с 08:00 10 сентября ориентировочно до 13 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители поселка Котовский Калининского района - улицы Доватора, Северодонецкая, Краснодарская, переулок Урюпинский.

Также будут остановлены «Кировский» и «Южный» водопроводные узлы. Поэтому с 08:00 11 сентября до 05:00 12 без холодной воды останутся жители следующих районов:

- Кировского (кроме микрорайона «Текстильщик», поселков «Абакумова», «Бирюзово» и Старомихайловка);

- Ленинского (микрорайоны «Голубой» и «Звёздный», посёлки «Успеновка» и «Новостройка», хутор «Широкий», «Военный городок», дома №№ 54-72 по улице Куприна, дома №№ 1-9 по ул. Молодёжная, дома №№ 1-11 по ул. Героев Панфиловцев, дома №№ 1-7а по ул. Малахова, ул. Танкистов);

- Петровского (частный сектор, улицы: Брусничная, Корганова, Гайдара, Борисовых, Комсомола Украины, Гоголя, Глазунова, Готвальда).

Предприятие «Вода Донбасса» просит жителей сделать запас воды.

ИСТОЧНИК KP.RU