2019-09-09T15:04:55+03:00
Политика

В Донбассе пьяного бойца из 14-й бригады ВСУ едва не убил ящик с боеприпасами

Рядовой Петроченко получил травмы различной степени тяжести
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Разгрузка боеприпасов – весьма небезопасное занятие. Фото: Пресс-центр штаба ООСРазгрузка боеприпасов – весьма небезопасное занятие. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Пока президент Владимир Зеленский решает со своими советниками по поводу мира в Донбассе, «славные защитники Отчизны» продолжают гибнуть и калечиться. Причем не от огня «российских оккупантов». Вот на днях солдат из 14-й бригады так нализался, что его едва не убил ящик с боеприпасами.

- В районе населенного пункта Крымское из-за нарушения требований безопасности во время разгрузки боеприпасов военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады рядовой Петроченко получил травмы различной степени тяжести в результате падения на него с борта грузового автомобиля ящика с боеприпасами, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам очевидцев, когда Петроченко оказывали первую помощь, выяснилось, что боец находится в изрядном подпитии. Командир бригады полковник Сергей Войченко решил скрыть от вышестоящего командования сей негероический факт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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