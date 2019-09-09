В Донбассе пьяного бойца из 14-й бригады ВСУ едва не убил ящик с боеприпасами
Пока президент Владимир Зеленский решает со своими советниками по поводу мира в Донбассе, «славные защитники Отчизны» продолжают гибнуть и калечиться. Причем не от огня «российских оккупантов». Вот на днях солдат из 14-й бригады так нализался, что его едва не убил ящик с боеприпасами.
- В районе населенного пункта Крымское из-за нарушения требований безопасности во время разгрузки боеприпасов военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады рядовой Петроченко получил травмы различной степени тяжести в результате падения на него с борта грузового автомобиля ящика с боеприпасами, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По словам очевидцев, когда Петроченко оказывали первую помощь, выяснилось, что боец находится в изрядном подпитии. Командир бригады полковник Сергей Войченко решил скрыть от вышестоящего командования сей негероический факт.
ИСТОЧНИК KP.RU