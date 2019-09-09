Житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за фото военных ДНР, которые «сливал» СБУ через Интернет

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-09T14:04:02+03:00

В Генеральной прокуратуре ДНР рассказали, за что был осужден горловчанин. Фото: gpdnr.ru

Отбывать срок осужденный за шпионаж горловчанин будет в исправительной колонии строгого режима

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Апелляционная палата Верховного Суда ДНР вынесла окончательный приговор в отношении жителя Горловки Поликарпова К.С. Он получил 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. В пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР рассказали, за что был осужден горловчанин.

- Следствием установлено, что житель Горловки был завербован своим знакомым и действовал в интересах иностранной разведки, - сообщили в Генпрокуратуре. - В ноябре 2017 года Поликарпов производил фотофиксацию расположения войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти Республики. После этого через Интернет передавал собранную им информацию в СБУ.

Приговор был вынесен 5 августа 2019 года и теперь вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU