Житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за фото военных ДНР, которые «сливал» СБУ через Интернет
Апелляционная палата Верховного Суда ДНР вынесла окончательный приговор в отношении жителя Горловки Поликарпова К.С. Он получил 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. В пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР рассказали, за что был осужден горловчанин.
- Следствием установлено, что житель Горловки был завербован своим знакомым и действовал в интересах иностранной разведки, - сообщили в Генпрокуратуре. - В ноябре 2017 года Поликарпов производил фотофиксацию расположения войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти Республики. После этого через Интернет передавал собранную им информацию в СБУ.
Приговор был вынесен 5 августа 2019 года и теперь вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU