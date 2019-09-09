2019-09-09T11:27:52+03:00
Политика

Киевские силовики сожгли противотанковой ракетой крышу дома в Ясиноватой

Также под обстрелами ВСУ в минувшие сутки оказались окраины Донецка и юг ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела Ясиноватой. Фото: dnr-sckk.ruНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела Ясиноватой. Фото: dnr-sckk.ru
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных боеприпасов – 74 единицы.

Под огнем оказались поселок Старомихайловка на западе Донецка, Ясиноватая и прилегающее к ней поселок Минеральное, а также села Новая Марьевка, Ленинское и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись противотанковая управляемая ракета (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В Ясиноватой от попадания ПТУР сгорела крыша дома по улице Днепропетровской. В соседнем доме было повреждено остекление. По счастливой случайности никто не пострадал.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 230 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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