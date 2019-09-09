Киевские силовики сожгли противотанковой ракетой крышу дома в Ясиноватой
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных боеприпасов – 74 единицы.
Под огнем оказались поселок Старомихайловка на западе Донецка, Ясиноватая и прилегающее к ней поселок Минеральное, а также села Новая Марьевка, Ленинское и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись противотанковая управляемая ракета (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
В Ясиноватой от попадания ПТУР сгорела крыша дома по улице Днепропетровской. В соседнем доме было повреждено остекление. По счастливой случайности никто не пострадал.
В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 230 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU