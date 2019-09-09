2019-09-09T10:53:24+03:00
Политика

«Пони сбила с ног ребенка и скакала по нему»: В Славянске животное испугалось салюта и вырвалось из рук поводырей

Теперь мама пострадавшего восьмилетнего мальчика добивается правды
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На празднике пони водили дети и в момент салюта не смогли удержать испуганное животное. Фото: youtube.comНа празднике пони водили дети и в момент салюта не смогли удержать испуганное животное. Фото: youtube.com
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В субботу, 7 сентября, Славянск впервые за годы с начала войны праздновал День города. По этому случаю даже фейерверк запустили. Салют длился около 8 минут. В небо из городской казны «вылетело» 100 тысяч гривен.

К сожалению, праздник прошел не для всех удачно. Местная жительница Марина Паркова написала в группе в соцсети, что ее 8-летнего ребенка едва не растоптала пони.

- По моему ребенку протопталась пони. В момент салютов она испугалась и резко ломанулась, сбив с ног ребенка. Начала по нему скакать. Слава Богу, что он не сильно пострадал, отделался испугом и ушибами, плюс потеря одного зуба (молочного). Водят этих пони несовершеннолетние дети, и, естественно, они не в силах их удержать, – написала Марина.

Она также сообщила, что в полиции не захотели принимать ее заявление. Даже пошутили: мол, заявление на пони собрались писать.

- Нет не на пони, а на хозяина этих лошадок, он несет полную ответственность и должен включать свои мозги, когда отправляет детей с животными на салют, - отметила женщина. - Вопрос к местным властям, почему позволяете крупным животным находиться на массовом мероприятии?

Марина просит помощи у свидетелей, которые видели происшествие. Фото: facebook.com/Марина Паркова

Марина просит помощи у свидетелей, которые видели происшествие. Фото: facebook.com/Марина Паркова

В травматологии тоже неохотно приняли пострадавшего ребенка, зафиксировали только растяжения руки.

- Гематому на голове даже не осмотрели, зуб выбили – ну, нечего страшного, новый вырастет. Самое интересное, что хозяин этих лошадей видел всю эту картину, он даже не соизволил подойти и поинтересоваться все ли у нас в порядке, элементарно предложить какую-то помощь, - рассказала Марина.

Она просит помощи у свидетелей, которые видели это происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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