«Пони сбила с ног ребенка и скакала по нему»: В Славянске животное испугалось салюта и вырвалось из рук поводырей
В субботу, 7 сентября, Славянск впервые за годы с начала войны праздновал День города. По этому случаю даже фейерверк запустили. Салют длился около 8 минут. В небо из городской казны «вылетело» 100 тысяч гривен.
К сожалению, праздник прошел не для всех удачно. Местная жительница Марина Паркова написала в группе в соцсети, что ее 8-летнего ребенка едва не растоптала пони.
- По моему ребенку протопталась пони. В момент салютов она испугалась и резко ломанулась, сбив с ног ребенка. Начала по нему скакать. Слава Богу, что он не сильно пострадал, отделался испугом и ушибами, плюс потеря одного зуба (молочного). Водят этих пони несовершеннолетние дети, и, естественно, они не в силах их удержать, – написала Марина.
Она также сообщила, что в полиции не захотели принимать ее заявление. Даже пошутили: мол, заявление на пони собрались писать.
- Нет не на пони, а на хозяина этих лошадок, он несет полную ответственность и должен включать свои мозги, когда отправляет детей с животными на салют, - отметила женщина. - Вопрос к местным властям, почему позволяете крупным животным находиться на массовом мероприятии?
Марина просит помощи у свидетелей, которые видели происшествие. Фото: facebook.com/Марина Паркова
В травматологии тоже неохотно приняли пострадавшего ребенка, зафиксировали только растяжения руки.
- Гематому на голове даже не осмотрели, зуб выбили – ну, нечего страшного, новый вырастет. Самое интересное, что хозяин этих лошадей видел всю эту картину, он даже не соизволил подойти и поинтересоваться все ли у нас в порядке, элементарно предложить какую-то помощь, - рассказала Марина.
Она просит помощи у свидетелей, которые видели это происшествие.
ИСТОЧНИК KP.RU