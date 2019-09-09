Патриоты Украины в шоке: на мосту в Станице Луганской теперь не висят украинские флаги
Большим пшиком завершилась история с развешиванием украинских флагов на мосту в Станице Луганской.
- Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги на мосту в Станице Луганской, дабы не раздражать представителей ЛНР, - на своей странице в Facebook написал бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.
«Комсомолка» уже рассказывала об этом конфликте. После начала восстановления моста в Станице Луганской на подконтрольной Украине территории были вывешены государственные флаги. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал это провокацией. Власти Республики дали зеркальный ответ – на своей территории моста вывесили флаги ЛНР. А еще день спустя украинские флаги были сняты.
- Все патриотические силы Луганщины и даже чиновники в шоке, причем в полном, - с негодованием отреагировали в соцсетях украинские националисты.
Теперь они готовят акцию протеста. она может сорвать не только восстановление моста, но и хрупкое перемирие в районе пункта пропуска «Станица Луганская» - единственного перехода, который связывает ЛНР и Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU