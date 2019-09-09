2019-09-09T09:07:07+03:00
Политика

Патриоты Украины в шоке: на мосту в Станице Луганской теперь не висят украинские флаги

Они провисели только три дня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работник коммунальной службы скрутил украинский флаг, который провисел на столбе всего три дня. Фото: ostro.orgРаботник коммунальной службы скрутил украинский флаг, который провисел на столбе всего три дня. Фото: ostro.org
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Большим пшиком завершилась история с развешиванием украинских флагов на мосту в Станице Луганской.

- Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги на мосту в Станице Луганской, дабы не раздражать представителей ЛНР, - на своей странице в Facebook написал бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

«Комсомолка» уже рассказывала об этом конфликте. После начала восстановления моста в Станице Луганской на подконтрольной Украине территории были вывешены государственные флаги. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал это провокацией. Власти Республики дали зеркальный ответ – на своей территории моста вывесили флаги ЛНР. А еще день спустя украинские флаги были сняты.

- Все патриотические силы Луганщины и даже чиновники в шоке, причем в полном, - с негодованием отреагировали в соцсетях украинские националисты.

Теперь они готовят акцию протеста. она может сорвать не только восстановление моста, но и хрупкое перемирие в районе пункта пропуска «Станица Луганская» - единственного перехода, который связывает ЛНР и Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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