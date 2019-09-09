Юг ДНР снова остался без мобильной связи

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-09T08:04:15+03:00

Весь день в Новоазовском районе будут проблемы со связью. Фото: news.yandex.ru

Изменить размер текста: A A

- В связи с плановым отключением электроснабжения РЭС в понедельник, 9 сентября с 7:30 до 16:30, у абонентов «Феникс» в Новоазовском районе возможна деградация сервисов мобильной связи, - сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР. - Приносим извинения за временные неудобства.

В ведомстве также проинформировали, что на узловые базовые станции для обеспечения резервного электропитания направлены аварийные бригады республиканского оператора связи «Феникс». Так что, возможно, связь пропадет не во всем районе, или просто будет неустойчивой.

Кстати, в последнее время на юге ДНР часто возникают проблемы со связью из-за различных аварий. В частности, в конце августа была отключена связь из-за аварии на подстанции в Иловайске. А спустя пару дней «лег» Интернет в крупных городах республики, в том числе в Донецке. У магистрального провайдера произошла авария на линии связи.

ИСТОЧНИК KP.RU