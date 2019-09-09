2019-09-09T08:04:15+03:00
Политика

Юг ДНР снова остался без мобильной связи

9 сентября в Новоазовском районе ведутся ремонтные работы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Весь день в Новоазовском районе будут проблемы со связью. Фото: news.yandex.ruВесь день в Новоазовском районе будут проблемы со связью. Фото: news.yandex.ru
Изменить размер текста:

- В связи с плановым отключением электроснабжения РЭС в понедельник, 9 сентября с 7:30 до 16:30, у абонентов «Феникс» в Новоазовском районе возможна деградация сервисов мобильной связи, - сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР. - Приносим извинения за временные неудобства.

В ведомстве также проинформировали, что на узловые базовые станции для обеспечения резервного электропитания направлены аварийные бригады республиканского оператора связи «Феникс». Так что, возможно, связь пропадет не во всем районе, или просто будет неустойчивой.

Кстати, в последнее время на юге ДНР часто возникают проблемы со связью из-за различных аварий. В частности, в конце августа была отключена связь из-за аварии на подстанции в Иловайске. А спустя пару дней «лег» Интернет в крупных городах республики, в том числе в Донецке. У магистрального провайдера произошла авария на линии связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Патриоты Украины в шоке: на мосту в Станице Луганской теперь не висят украинские флаги
Погода на день в Луганске: 9 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
Погода на день в Донецке: 9 сентября будет солнечно, до +26 градусов
Девушка с веслом вернулась в Луганск
В ближайшее время из Донецка можно будет уехать в Москву и Санкт-Петербург
«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Здесь все наше!» Украинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах
Украинские военные воруют и продают боеприпасы
«Бегут из лесов от обстрелов»: Жители Макеевки делятся в соцсетях фотографиями разгуливающих по улицам лис
За минувшие сутки по Докучаевску, Коминтерново, Петровскому, Новой Таврии украинские боевики выпустили 230 боеприпасов
В Спартаке от детонации неразорвавшегося снаряда погибла женщина, еще одна ранена
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником у линии фронта в Донбассе
«Красота страшная сила»: Кто завоевал титул «Мисс Луганск – 2019»