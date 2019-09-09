Погода на день в Луганске: 9 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-09T07:09:30+03:00

В Луганске будет малооблачно. Фото: vk.com/ask_lugansk

Также синоптики прогнозируют восточный ветер – до 14 метров в секунду

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- 9 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 26-28 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 10-11 сентября ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU