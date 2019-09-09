Погода на день в Луганске: 9 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
- 9 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 26-28 градусов днем.
По предварительному прогнозу, 10-11 сентября ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU