Погода на день в Донецке: 9 сентября будет солнечно, до +26 градусов
В понедельник, 9 сентября, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Утром температура воздуха составит от +12 до +19 градусов. Днем ожидается 25 — 26 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +24... +17.
В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 6 м/с.
Народный прогноз погоды: 9 сентября почитается память преподобного Пимена Великого. Наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила — к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с древних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU