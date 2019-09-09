2019-09-09T07:07:33+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 9 сентября будет солнечно, до +26 градусов

Также синоптики прогнозируют восточный ветер – до 6 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет солнечная погодаВ Донецке будет солнечная погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В понедельник, 9 сентября, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +12 до +19 градусов. Днем ожидается 25 — 26 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +24... +17.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 6 м/с.

Народный прогноз погоды: 9 сентября почитается память преподобного Пимена Великого. Наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила — к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с древних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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