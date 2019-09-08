2019-09-08T14:19:54+03:00
Политика

«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Здесь все наше!» Украинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах

Об этом рассказала кассирша супермаркета, который расположен на подконтрольной Украине территории
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах. Фото: rbc.uaУкраинские офицеры отказываются платить за покупки в супермаркетах. Фото: rbc.ua
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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики действует «горячая линия» - на нее могут позвонить жители с подконтрольной незалежной территории. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях украинских военных. Один из последних звонков поступил от кассира одного из супермаркетов, расположенных в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

- Женщина сообщила, что поведение некоторых офицеров бригады остается крайне хамским и агрессивным. Так, два офицера, периодически закупающиеся в супермаркете алкоголем и продуктами, элементарно не расплачиваются за покупки. Аргументируют они такие поступки тем, что являются защитниками простого народа, и народ должен быть им за это благодарен, - рассказывают о звонке кассира в пресс-службе министерства.

«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Справедливо? Да и вообще, здесь все наше!» - с такими словами офицеры выносили мимо кассы корзины с продуктами. Оплачивать недостачу кассир была вынуждена самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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