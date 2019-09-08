2019-09-08T14:19:50+03:00
Политика

Украинские военные воруют и продают боеприпасы

Инвентаризация в бригаде ВСУ выявила недостачу более 500 мин
Ольга ГОРДО
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В ВСУ наблюдаются массовые хищения боеприпасов. Фото: rusvesna.suВ ВСУ наблюдаются массовые хищения боеприпасов. Фото: rusvesna.su
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Инвентаризация в 30-й бригаде ВСУ выявила недостачу более 500 минометных снарядов. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В связи с выходом 30-й отдельной механизированной бригады из зоны карательной операции командование соединения совместно с сотрудниками СБУ проводит инвентаризацию боеприпасов. В ходе работы выявлено отсутствие более 500 мин калибра 120 и 82 миллиметра, – отметил он.

- В настоящее время должностными лицами 30-й отдельной механизированной бригады осуществляется закупка недостающих боеприпасов в соседних частях и соединениях вооруженных формирований Украины в зоне "ООС" с целью сокрытия факта недостачи боеприпасов, – сообщил Осадчий.

Ранее он отмечал, что бойцы 30-й бригады ВСУ были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке продать более трех тысяч патронов и гранат в зоне проведения так называемой "ООС".

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что сотрудники СБУ задержали в Северодонецке трех военнослужащих ВСУ при попытке продать партию украденного оружия и боеприпасов.

Осадчий также сообщал, что киевские силовики установили видеокамеры в одной из своих бригад, дислоцирующейся в зоне проведения так называемой "ООС", из-за регулярных случаев хищения вооружения и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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