2019-09-08T13:55:48+03:00
Общество

«Бегут из лесов от обстрелов»: Жители Макеевки делятся в соцсетях фотографиями разгуливающих по улицам лис

Рыжие зверьки все чаще показываются на жилых улицах в поселках Макеевки [фото]
Екатерина Сорока
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Большинство фотографий опубликовал Telegram-канал «В Макеевке». Фото: style.nv.uaБольшинство фотографий опубликовал Telegram-канал «В Макеевке». Фото: style.nv.ua
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Пушистые рыжие шёрстки лис теперь можно увидеть не только в местных зоопарках и на картинках в Интернете, но и на улицах некоторых поселков Макеевки. Об этом сегодня сообщили жители города в социальных сетях.

В публикации в одной из популярных макеевских групп говорится, что лисы чуть ли не заполонили улицы Макеевки. Их можно увидеть в районе поселка Ясиновского коксохимического завода, на Бутовском и в Северном парке. К посту прикреплено несколько снимков, на которых изображены животные.

На фотографиях лисы гуляют возле железнодорожных путей, выходят на асфальтированные дороги, гуляют недалеко от людей и просто наслаждаются солнечным теплом в траве на территории парка.

Фото: t.me/vmakeevke

Фото: t.me/vmakeevke

Фото: t.me/vmakeevke

Фото: t.me/vmakeevke

Фото: t.me/vmakeevke

Фото: t.me/vmakeevke

Местные жители тоже стали присылать фото своих новых пушистых соседей.

— На 31-м ставке они уже давно живут. За утками по камышам лазят и через дамбу бегают, — рассказала Анастасия Некрасова.

Кто-то из макеевчан даже шутит, что лисы уже стали «новыми жителями Макеевки». А многие говорят, что животные просто бегут от обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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