За минувшие сутки по Докучаевску, Коминтерново, Петровскому, Новой Таврии украинские боевики выпустили 230 боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-08T12:57:49+03:00

Киевские войска не прекращают обстрелы мирных поселков Республики, в нарушение всех договоренностей

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За минувшие сутки армия Киева 12 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 230 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 230 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны украинской армии подверглись: Докучаевск, горловские поселки Гольмовский и шахты имени Гагарина, поселок Крутая Балка вблизи Ясиноватой, а также села Коминтерново, Новая Марьевка, Петровское, Ленинское и Новая Таврия на юге ДНР.

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU