За минувшие сутки по Докучаевску, Коминтерново, Петровскому, Новой Таврии украинские боевики выпустили 230 боеприпасов
За минувшие сутки армия Киева 12 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 230 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 230 единиц.
Якубов добавил, что обстрелам со стороны украинской армии подверглись: Докучаевск, горловские поселки Гольмовский и шахты имени Гагарина, поселок Крутая Балка вблизи Ясиноватой, а также села Коминтерново, Новая Марьевка, Петровское, Ленинское и Новая Таврия на юге ДНР.
При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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