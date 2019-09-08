В Спартаке от детонации неразорвавшегося снаряда погибла женщина, еще одна ранена

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-08T12:41:20+03:00

В Спартаке до сих пор живут люди. Фото: voicesevas.ru

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В поселке Спартак, который находится на линии фронта, пострадали две мирные жительницы. Женщины работали в огороде, когда прогремел взрыв. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.

- Сегодня утром во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке двумя мирными жительницами поселка Спартак, проживающими по улице Центральная, произошла детонация неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после обстрела бандитами (Владимира) Кокорева из 92-й бригады. Одна из женщин 1961 года рождения от множественных осколочных ранений скончалась на месте, а вторая 1962 года рождения доставлена в больницу с ранением нижних конечностей, — говорится в сообщении.

В управлении народной милиции ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей осудить очередное военное преступление украинских силовиков.

Также в управлении отметили, что ежедневные обстрелы со стороны Украины населенных пунктов Республики, саботируют мирный процесс, значительно затрудняют работу спасателей препятствуют восстановлению домов, домостроений, коммунальных объектов и пр. Особую опасность для мирных граждан представляют неразорвавшиеся снаряды украинских силовиков в жилых районах.

ИСТОЧНИК KP.RU