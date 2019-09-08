2019-09-08T11:33:48+03:00
Политика

ОБСЕ потеряла связь с беспилотником у линии фронта в Донбассе

Сигнал беспилотника был заглушен украинскими военными
Екатерина Сорока
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В тот же день ВФУ открыли огонь по Коминтерново, сгорело два дома. Фото: flickr.comВ тот же день ВФУ открыли огонь по Коминтерново, сгорело два дома. Фото: flickr.com
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7 сентября мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла связь с беспилотником у линии фронта в Донбассе. В Народной милиции ДНР считают, что в работу беспилотника миссии вмешались украинские военные из группы радиоэлектронной борьбы. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

— 7 сентября в районе населенного пункта Заиченко вследствие воздействия средства РЭБ мобильных групп радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, ранее отмеченных в районах населенных пунктах Талаковка и Гнутово, патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потерял связь с одним из своих летательных аппаратов, направившихся к линии боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

Также в Управлении Народной милиции добавили, что подразделения Республики помогают наблюдателям ОБСЕ найти утерянный беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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