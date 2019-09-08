2019-09-08T11:12:29+03:00
Общество

«Красота страшная сила»: Кто завоевал титул «Мисс Луганск – 2019»

За это звание в Луганске соревновались 20 финалисток конкурса
Екатерина Сорока
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Кроме блестящих корон и громкого титула девушки также получили подарки от партнеров и спонсоров конкурса. Фото: miaistok.suКроме блестящих корон и громкого титула девушки также получили подарки от партнеров и спонсоров конкурса. Фото: miaistok.su
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7 сентября во Дворце культуры имени Ленина прошел финальный этап конкурса красоты «Мисс Луганск – 2019». За титул самой красивой девушки Луганска соревновались 20 конкурсанток, но короны получили только две из них.

Конкурс был разделен на две номинации. В первой – участвовали девушки от 14 до 17 лет. Они соревновались за титул «Юная мисс Луганск». А все остальные конкурсантки до 23 лет уже участвовали в другой номинации – «Мисс Луганск».

Все девушки в своих категориях соревновались на равных: отвечали на сложные вопросы интеллектуального конкурса, участвовали в дефиле и демонстрировали свои таланты. Из-за чего за столом жюри то и дело возникали жаркие споры.

В итоге главный титул «Мисс Луганск» заслуженно получила 18-летняя луганчанка, студентка Луганского Национального Университета Влада Пилипчук. А в младшей номинации «Юная мисс Луганск – 2019» победила Алина Левченко.

— Я испытываю безумные, невероятные эмоции, я так долго к этому шла. Я очень благодарна Юлии Байрамовой (организатор конкурсов красоты), жюри, всем девчонкам, потому что если бы не они, то я к этому бы не пришла. Поддержка и атмосфера – на конкурсе все было круто, — рассказала о своих эмоциях на конкурсе новая «Мисс Луганск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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