Разрушают и сжигают дома в Коминтерново украинские военные из 36-й бригады морской пехоты

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-08T07:59:52+03:00

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По вине карателей из 36-й бригады ВСУ вчера вечером в Коминтерново сгорели два дома

Дома в Коминтерново на юге ДНР вчера вечером загорелось в результате обстрела со стороны военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Украинские каратели из 36-й бригады морской пехоты, грубо нарушили действующее перемирие, – сказано в сообщении. – В 18:40 с направления населенного пункта Водяное по селу Коминтерново украинские каратели открыли огонь из зенитных установок (ЗУ-23), выпустив 100 снарядов.

Напомним, что в результате именно этого обстрела произошло возгорание дома по улице Кирова. Отмечается, что военнослужащие той же бригады в 18:10 обстреляли из 82-миллиметровых минометов село Ленинское, было выпущено десять мин. Ранее в Коминтернов

Ранее в Коминтерново в результате обстрелов со стороны украинской армии загорелся еще один дом.

ИСТОЧНИК KP.RU