Погода на день в Луганске: 8 сентября ожидается малооблачный день, температура до +27

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-08T07:27:42+03:00

Синоптики прогнозируют 8 сентября в ЛНР до 27 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 8 сентября будет колебаться от +6 градусов ночью до 27 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Восьмого сентября по территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами туман, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25- 27 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов ночью до 26-27 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 9-10 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU