2019-09-07T21:41:41+03:00
Политика

Украинские бандформирования утюжат Коминтерново: за сутки горит уже второй дом

Украинские боевики обстреливают юг Республики из зениток
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина обстреливает юг Республики. Фото: dnews.dn.uaУкраина обстреливает юг Республики. Фото: dnews.dn.ua
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Пока весь мир восторгается обменном пленными, вооруженные формирования Украины обстреляли из зенитных установок село Коминтерново на юге ДНР, в результате чего произошло возгорание дома. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Это уже второй дом за прошедшие сутки!

- В 18:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Коминтерново с применением зенитных установок. В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу: улица Кирова, 73, – сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что информация о последствиях обстрела уточняются.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле окраин Горловки из минометов и вооружения БМП-2. По уточненным данным, зафиксированы повреждения кровли жилого дома по улице Весенняя, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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