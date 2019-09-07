Украинские бандформирования утюжат Коминтерново: за сутки горит уже второй дом
Пока весь мир восторгается обменном пленными, вооруженные формирования Украины обстреляли из зенитных установок село Коминтерново на юге ДНР, в результате чего произошло возгорание дома. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Это уже второй дом за прошедшие сутки!
- В 18:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Коминтерново с применением зенитных установок. В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу: улица Кирова, 73, – сказано в сообщении.
В представительстве добавили, что информация о последствиях обстрела уточняются.
Ранее сегодня сообщалось об обстреле окраин Горловки из минометов и вооружения БМП-2. По уточненным данным, зафиксированы повреждения кровли жилого дома по улице Весенняя, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU