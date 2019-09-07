Актриса Виктория Тарасова посетила в Донецке приют для животных "ПИФ"

7 Сент. 18:07 2019-09-07T18:07:53+03:00

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Виктория Тарасова – известная российская актриса, звезда сериала «Глухарь» уже не впервые посещает нашу Республику.

В этот раз, кроме встреч с руководством и молодежью ДНР, она посетила приют для животных «ПИФ». «Комсомолка» не раз рассказывала о приюте «ПИФ», где содержатся 800 собак и более 30 кошек. Выживает приют с большим трудом, при этом сотрудники приюта творят настоящие чудеса, спасая, казалось бы, безнадежных животных. Здесь живут настоящие ветераны, часто с тяжелой инвалидностью, но для них создают все условия.

- Актриса читала о нашем приюте, обещала приехать и вот выполнила свое обещание, - рассказывает руководитель приюта "ПИФ" Виктория Васильева. - Для нас ее визит был неожиданным и радостным.

Виктория пообщалась с сотрудниками приюта, посмотрела своими глазами на жизнь питомцев и даже проведала раненого Комбата. Собаку заказал самогонщик из Горловки, недовольный тем, что пес облаивает его клиентов. Комбата долго избивали, а потом в мешке скинули с 4-го этажа. В приюте "ПИФ" бедолагу спасли. Кто-то сказал актрисе о том, что пес погиб и она очень обрадовалась, застав его в добром здравии.

Актриса призвала своих поклонников помочь животным в приюте. Хочется верить, что вмешательство знаменитых людей позволит сдвинуть с мертвой точки закон о жестоком обращении с животными, обратит внимание властей на вопиющие факты издевательств, которые позорят нашу Республику

ИСТОЧНИК KP.RU