"Монумент этот для дончан родной еще со школы": на Саур-Могиле предлагают увековечить имена защитников Республики

7 Сент. 18:00 2019-09-07T18:00:16+03:00

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Мемориальный комплекс «Саур-Могила» уже более полувека становится центром торжеств в честь Дня освобождения Донбасса. Для дончан он значит слишком многое, подтвердил опрос Донецкого агентства новостей.

Напомним, что сегодня традиционно на легендарной высоте прошли памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

- Это памятник воинам Великой Отечественной, но также и тем, кто и сейчас защищает нашу Родину, свои семьи, свою землю, свой народ, как это было и в те времена, — считает дончанка Ирина.

- Мы еще в школьные годы всегда ездили на Саур-Могилу и память об этом осталась на долгие годы. Это важная высота, на которой был принят бой с фашистами, где погибло очень много людей, но она была отвоевана. У меня всегда здесь дух захватывает от масштабности всенародной памяти, — сказала Юлия, приехавшая на праздник из Тореза.

Жители ДНР рассказали, что ждут скорейшего восстановления монумента, который был сильно поврежден во время интенсивных боев с украинскими войсками в 2014 году. Большинство опрошенных хотели бы увидеть прежний памятник, но при этом, по их словам, здесь должна быть увековечена и память о защитниках Республики.

- Монумент, который был — он родной. Он с давних времен здесь стоял, его помнят наши родители, дедушки и бабушки. Поэтому я хочу видеть его таким, какой он был раньше. Но нужно оставить что-то, что будет напоминать о нашем времени и ребятах — защитниках Республики, — отметила жительница Донецка Наталья.

В числе идей, предложенных собеседниками агентства, — установка скульптурной композиции, состоящей из фигур советского солдата и воина ДНР. Многие также выступили за то, чтобы оставить поврежденные обстрелами ВСУ пилоны в нынешнем поврежденном виде как напоминание о военной агрессии Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU