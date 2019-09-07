2019-09-07T15:42:58+03:00
Политика

Сбит украинский беспилотник под Ясиноватой

С помощью таких летательных аппаратов ВСУ корректируют огонь
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В районе населенного пункта Ясиноватая уничтожен беспилотник типа «Фантом». Фото: Русская ВеснаВ районе населенного пункта Ясиноватая уничтожен беспилотник типа «Фантом». Фото: Русская Весна
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Украина продолжает корректировать огонь с помощью беспилотников. Сегодня подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе Ясиноватой. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ).

- В районе населенного пункта Ясиноватая уничтожен очередной БЛА ВФУ типа «Фантом», который использовался боевиками 92-й бригады для корректировки огня 120-мм минометов, – говорится в сообщении.

Летательный аппарат был сбит накануне. В УНМ отметили, что за период со 2 по 6 сентября это уже шестой беспилотник украинской армии, сбитый расчетами ПВО Народной милиции Республики.

Ранее сегодня произошло возгорание двухэтажного жилого дома в селе Коминтерново на юге ДНР вследствие обстрела со стороны армии Украины. Также украинские бандформирования обстреляли Горловку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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