2019-09-07T13:52:08+03:00
Политика

Тысячи дончан собрались на Саур-Могиле в честь дня освобождения Донбасса

В ту войну здесь тоже шли кровопролитные бои
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Эти дети не помнят мира. Фото: ДАНЭти дети не помнят мира. Фото: ДАН
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Тысячи людей собрались в мемориальном комплексе «Саур-Могила» на одноименном кургане в восточной части ДНР в преддверии одного из главных праздников Донбасса – годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Гостей встречают творческие коллективы Республики, исполняя военные песни разных лет. Неподалеку от центральной аллеи мемориального комплекса для всех желающих работает полевая кухня. Программа мероприятий традиционно включает панихиду, митинг и возложение цветов.

День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков отмечается ежегодно 8 сентября. В этот день в 1943 году в ходе Донбасской наступательной операции был освобожден областной центр – город Сталино (ныне Донецк). Для продвижения в регионе воины Красной армии преодолели мощный оборонительный рубеж вермахта – Миус-фронт. Одной из главных стратегических точек линии укреплений был курган Саур-Могила, за который советские войска вели ожесточенные бои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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