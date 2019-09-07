Украинские боевики стирают Коминтерново с лица земли
Возгорание двухэтажного жилого дома произошло в селе Коминтерново на юге ДНР вследствие обстрела со стороны армии Украины. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня в 9:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Водяное в направлении Коминтерново с применением автоматических гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрела произошло возгорание двухэтажного дома по адресу: ул. Ахматовой, 15, — говорится в сообщении.
Сведения о жертвах и пострадавших среди мирного населения к настоящему времени отсутствуют. Более подробная информация уточняется.
Ранее сегодня сообщалось об обстреле окраин Горловки из минометов и вооружения БМП-2. По уточненным данным, зафиксированы повреждения кровли жилого дома по улице Весенняя, 29
ИСТОЧНИК KP.RU