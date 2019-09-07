2019-09-07T11:36:18+03:00
Политика

Украинские боевики стирают Коминтерново с лица земли

Горит очередной дом на юге Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские бандформирования продолжают утюжить Донбасс. Фото: Русская ВеснаУкраинские бандформирования продолжают утюжить Донбасс. Фото: Русская Весна
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Возгорание двухэтажного жилого дома произошло в селе Коминтерново на юге ДНР вследствие обстрела со стороны армии Украины. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 9:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Водяное в направлении Коминтерново с применением автоматических гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрела произошло возгорание двухэтажного дома по адресу: ул. Ахматовой, 15, — говорится в сообщении.

Сведения о жертвах и пострадавших среди мирного населения к настоящему времени отсутствуют. Более подробная информация уточняется.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле окраин Горловки из минометов и вооружения БМП-2. По уточненным данным, зафиксированы повреждения кровли жилого дома по улице Весенняя, 29

ИСТОЧНИК KP.RU

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