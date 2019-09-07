Утро субботнее, утро минометное: Горловчане иронизируют по поводу обстрелов со стороны Украины
Армия Киева сегодня утром нанесла удары по западу и северу Горловки из минометов и вооружения БМП. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 07:05 до 08:50 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению горловских поселков шахты им. Гагарина и Гольмовский. Выпущено 10 мин калибром 82 мм и произведено 20 выстрелов из БМП-2, — отмечается в сообщении.
- Утро субботнее, но не туманное, - иронизируют горловчане в соцсетях - А минометное. Знатное у нас перемирие. Главное - все стабильно: нас бьют, но мы не отвечаем, терпим.
По данным представительства, противник также применял гранатометы. Огонь велся со стороны Дзержинска и села Металлист (Травневое), подконтрольных украинским властям. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, что в Донбассе с 21 июля действует возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU