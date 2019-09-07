2019-09-07T09:19:51+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли Ясиноватую: погиб защитник ДНР

Также под огонь попали Трудовские
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Красные зоны Донбасса продолжают стирать с лица земли.Красные зоны Донбасса продолжают стирать с лица земли.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления НМ Республики.

- Погиб один наш защитник, — говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло в результате обстрелов со стороны военных Киева из 92-й бригады под руководством командира Александра Кокорева. Кроме того, по данным УНМ, в результате обстрела повреждена газовая труба по улице Красная звезда, 41 в поселке шахты «Трудовская». Огонь велся по приказу командира 24-й бригады ВСУ Валерия Гудзя.

Ранее сегодня сообщалось, что армия Киева вечером обстреляла из минометов Ясиноватую и предместья Донецка, выпущено более 40 мин.

Ранее в результате обстрела вооруженных формирований Украины по населенным пунктам Донецкой Народной Республики повреждения получили здания школы и детского сада в поселке Казацкое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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